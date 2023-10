Exploit du Paris FC qui sort Wolfsburg et poursuit son aventure européenne

Wolfsburg 0-2 Paris FC

Buts : X (Xe) pour les Louves // Dufour (38e) et Fleury (90e) pour le PFC

Une faim de Louves.

Sans complexe après le spectaculaire nul de l’aller (3-3), le Paris FC maîtrise Wolfsburg (2-0), finaliste de la dernière édition, pour décrocher sa toute première qualification pour la phase de poules de la Ligue des champions féminine. D’entrée de jeu, les Parisiennes voient leurs bonnes intentions récompensées par un pénalty, frappé par Gaëtane Thiney mais sorti par Lisa Schmitz (12e). Dix minutes plus tard, c’est au tour d’Ewa Pajor de passer à deux doigts d’ouvrir le score, sa tête terminant sur le poteau de Chiamaka Nnadozie (22e). Passé ce coup de chaud, le PFC reprend sa domination et finit par trouver l’ouverture. Clara Mateo balance un centre dans la surface que Julie Dufour, présente au deuxième poteau, expédie au fond des filets (0-1, 38e), récompensant, au passage, l’excellente première mi-temps des joueuses de la capitale.

Virtuellement qualifiées, les filles de Sandrine Soubeyrand reculent au retour des vestiaires et laissent ensuite le contrôle du cuir aux Louves. Sans concéder de véritables occasions, les Parisiennes vont pourtant se faire une drôle de frayeur. Suite à un corner, Julie Soyer ceinture Alexandra Popp et concède un pénalty évitable.Comme Thiney en première période, Dominique Janssen, visiblement plus à l’aise en zone mixte que dans la surface, ne parvient pas à convertir sa tentative et bute sur Nnadozie (61e). Pajor offre ensuite un ultime frisson à Mateo et sa bande (80e) mais c’est bien Louise Fleury qui plie l’affaire dans les dernières minutes (0-2, 90e) et envoie le PFC en phase de poules de la C1.

Preuve qu’à la fin, ce n’est pas toujours l’Allemagne qui gagne.

Wolfsburg (4-2-3-1) : Schmitz – Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch (Kalma, 83e) – Oberdorf (Hegering, 83e), Lattwein – Endemann (Brand, 64e), Huth, Pajor – Popp. Entraîneur : Tommy Stroot.

Paris FC (4-2-3-1) : Nnadozie – Soyer, Ould Hocine, Greboval, Bogaert – Corboz, Korosec (Le Mouël, 73e) – Mateo, Thiney (N’Dongala, 88e), Dufour (Fleury, 73e) – Bourdieu (Ribadeira, 88e). Entraîneur : Sandrine Soubeyrand.

