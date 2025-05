Cinq choses que vous ne savez (vraiment) pas sur le PSG

Un peu de culture avant un moment d’histoire.

De 1969 à 1973, un jeune club en devenir va éclore, s’envoler, sombrer puis renaître de ses cendres. Ce club, c’est le Paris Saint-Germain. Grâce au documentaire PSG : ce club qui a failli ne pas exister réalisé par Sébastien Parraud et Jean-Noël Touron (disponible sur la plateforme Society+) qui retrace ces quatre années épiques, vous allez découvrir pourquoi le PSG a bien failli ne pas exister et comment une poignée d’hommes, passionnés et obstinés, ont mis toute leur énergie pour sauver ce qui deviendra l’un des clubs de football les plus célèbres du monde.

En 1969, un an avant la création du Paris Saint-Germain, les habitants de la capitale étaient enthousiastes… sans plus. Extrait de « PSG, ce club qui a failli ne pas exister », disponible sur notre plateforme Society+ : https://t.co/8l38uR0WGI pic.twitter.com/owxDnKmEpd — Society et Society+ (@SocietyOfficiel) May 29, 2025

Pelé, Bernabéu et Parc des Princes

Dans ce film d’une durée de 55 minutes se nichent plusieurs anecdotes, dont cinq que le grand public (et même peut-être des fidèles supporters !) ne connaît peut-être pas.

→ D’après son numéro d’affiliation à la Fédération française de football, le PSG n’a pas été créé en 1970 mais en 1904.

→ Le Parc des Princes a été démoli en 1967, au moment de la construction du périphérique.

→ Pelé a failli jouer au PSG (oui, oui, promis !)

→ À l’origine, le Paris Saint-Germain et le Paris FC étaient le même club. La saison prochaine, ils évolueront en première division en même temps pour la première fois depuis 1977-1978.

→ Santiago Bernabéu, président du Real Madrid, a aidé à la création du PSG en 1969, disant aux fondateurs du club : « Un jour peut-être nous retrouverons-nous face-à-face, tout en haut. » Rendez-vous dans un an, alors ?

55 minutes pour devenir incollable samedi soir à l’apéro avec les copains.

Quel autre domaine que le football peut offrir des histoires comme celle de Brighton ? Nouveau documentaire inédit, disponible depuis aujourd'hui sur SOCIETY+ : https://t.co/x84pj9RDhZ pic.twitter.com/tduKteQHnA — Society et Society+ (@SocietyOfficiel) April 25, 2025

Eh oui, même un peu de Brighton et de Roberto De Zerbi pour ceux qui en ont marre du PSG.

