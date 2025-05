Saint-Étienne va devoir faire sans Lucas Stassin contre Monaco

Coup dur pour les Verts.

Pour la réception de Monaco ce week-end, Saint-Étienne devra faire sans Lucas Stassin. Le meilleur buteur du club cette saison est forfait pour la 32e journée de championnat. C’est son entraîneur Eirik Horneland qui l’a annoncé en conférence de presse, affirmant que c’était « à la suite d’un problème musculaire » qu’il traîne depuis plusieurs semaines.

Le Belge était sorti sur blessure face à Strasbourg le week-end dernier. L’entraîneur des Verts regrette la perte de son attaquant phare qui « a été très bon, il s’est bien adapté au système » depuis son arrivée au club.

Rien s’est impossible pour un club historique comme Saint-Étienne. Mais à trois journées de la fin, les Stéphanois sont 17es, devant Montpellier déjà relégué, et derrière Le Havre et Angers qui ont respectivement un et trois points d’avance.

Pas d’inquiétude, Irvin Cardona est là.

Des fans de Saint-Étienne dénoncent des fouilles abusives au stade Louis-II de Monaco