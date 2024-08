Payer 40 euros pour les deuxièmes périodes de l’OL version 2023-2024 semble raisonnable.

À deux jours de l’entrée en lice de l’Olympique lyonnais en Ligue 1 sur la pelouse du Stade rennais, personne ne sait vraiment combien de téléspectateurs pourront assister à l’habituelle rencontre du dimanche soir. Après des mois de négociations, DAZN a raflé la mise et fait craindre le pire aux suiveurs de la Ligue 1. Pierre Sage a notamment regretté la valorisation des droits TV, jugeant « triste » la situation actuelle, ce vendredi en conférence de presse.

L’entraîneur lyonnais pense même que les abonnés ne seront pas nombreux. « L’achat des droits constitue un investissement significatif et il est aussi vrai qu’il faut reporter ça sur le peuple je dirais. Aujourd’hui le pouvoir d’achat a forcément diminué, du fait que tout a augmenté comme l’essence et tout ce dont on a besoin tous les jours. Je comprends que beaucoup de familles priorisent d’autres choses plutôt que ça. Donc c’est une espèce de cercle vicieux », a-t-il expliqué, avant de mettre le costume de Marcelo Bielsa en clamant que « le football est fait pour ceux qui le pratique, mais il est surtout fait pour les gens et ceux qui ont envie de le regarder ».

En termes d’image, Sage s’y connaît.

