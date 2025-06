Les dates des prochains Classiques déjà connues ?

Sortez les calepins.

Alors que la LFP tarde à dévoiler le calendrier de la prochaine saison de Ligue 1, L’Équipe annonce les dates des deux chocs entre le PSG et l’OM pour la saison 2025-2026. Le match aller au Vélodrome devrait ainsi se tenir le week-end des 20 et 21 septembre prochains (très certainement le dimanche 21 au soir), tandis que la manche retour au Parc des Princes serait programmée pour celui des 7 et 8 février (là encore probablement le dimanche 8 au soir). Le quotidien affirme également que la bande de Luis Enrique commencera sa saison à Nantes lors de la première journée, même si cette rencontre, prévue quelques jours après la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, pourrait être reportée. L’intégralité des calendriers de la saison 2025-2026 pourrait être dévoilée ce vendredi.

Quelqu’un a les dates pour les derbys entre l’OL et Saint-Étienne ?

