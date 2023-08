L'étau se resserre autour de Luis Rubiales

La fin de l’impunité ?

Chaque jour qui passe semble rapprocher Luis Rubiales de la sortie. Embourbé dans une polémique après avoir embrassé de force Jenni Hermoso lors de la remise des médailles après le sacre de l’Espagne au Mondial, le président de la fédération espagnole voit désormais de nombreuses voix s’élever contre lui. Ce mercredi soir, la joueuse est sortie du silence dans un communiqué publié par le syndicat FUTPRO : « Mon syndicat FUTPRO, en coordination avec mon agence TMJ, vont se charger de défendre mes intérêts et d’être les interlocuteurs dans cette affaire. »

“Mi sindicato FUTPRO, en coordinación con mi agencia TMJ se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto.” @Jennihermoso Leer comunicado completo:https://t.co/MNY4yqLH7g#futpro #futfem pic.twitter.com/92SspR4FOt — FUTPRO (@futpro_es) August 23, 2023

« Il est essentiel que notre sélection soit toujours représentée par des figures qui projettent des valeurs d’égalité et de respect sur tous les plans. Nous faisons aussi appel au Conseil supérieur des sports pour que, dans son champ de compétences, il soutienne et fasse la promotion de la prévention et de l’intervention contre le harcèlement ou l’abus sexuel, le machisme et le sexisme », peut-on également y lire. Autre réaction : celle de la Liga espagnole féminine, qui a à son tour sorti un communiqué assez fort demandant la démission de Rubiales, où l’on a pu lire ceci : « L’Espagne et le football espagnol ne méritent pas un représentant de ce niveau, et les institutions doivent accompagner et répondre aux sentiments de la société. Il est temps de faire un pas en avant. Sinon, ce serait une humiliation pour toutes les femmes et la plus grande défaite pour le sport espagnol et pour notre pays. »

Enfin, le fameux syndicat FIFPRO est aussi monté au créneau sur son site : « La FIFPRO soutient pleinement la déclaration de l’AFE (Association des footballeurs espagnols) demandant que des mesures immédiates soient prises pour remédier à la conduite du président de la Fédération royale espagnole de football, Luis Rubiales, et demandant que ses actions fassent l’objet d’une enquête en vertu du code d’éthique de la FIFA. […] Les approches physiques non initiées et non invitées envers les joueurs ne sont ni appropriées ni acceptables dans quelque contexte que ce soit, et en particulier lorsqu’ils sont placés dans une position de vulnérabilité par une personne en position de pouvoir sur eux sur leur lieu de travail. »

Les langues se délient, et ce n’est pas plus mal.

