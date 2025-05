L'Espagne pleure son supporter le plus légendaire

Le tambour le plus bruyant de toute la péninsule ibérique.

La sélection espagnole a perdu ce jeudi son supporter le plus mythique : Manuel Cáceres Artesero, dit Manolo, ou « el del bombo ». Lui et sa grosse caisse suivaient la Roja depuis l’Euro 1980, et sa notoriété avait grimpé lors du Mondial 82, organisé par l’Espagne.

Son palmarès ? Huit Coupes du monde et dix championnats d’Europe, dont le sacre sud-africain en 2010. Il supportait également Huesca, Saragosse ou encore Valence, et possédait d’ailleurs un bar à quelques encablures de Mestalla.

L’icône s’est éteinte à l’âge de 76 ans. Manolo souffrait de problèmes respiratoires et d’un cancer de stade avancé. « L’un de nos fans les plus fidèles, qui nous a toujours accompagnés dans les bons comme dans les mauvais moments, nous a quittés, a écrit la Fédération. Nous savons que tu continueras à faire résonner nos cœurs. Repose en paix, Manolo. »

🖤 Ha fallecido uno de nuestros seguidores más fieles, quien siempre nos acompañó en las buenas y en las malas. 🥁 Sabemos que seguirás haciendo retumbar nuestros corazones. Descansa en paz, Manolo. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/ApPOeQewlP — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 1, 2025

On parle de quelqu’un qui possède même une fiche Wikipedia. Dans dix-sept langues.

