Les violences en tribunes influent-elles sur la santé mentale des joueurs ?

Des rapports qui ne devraient même pas exister.

La FIFPro, Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels, a publié ce jeudi un rapport concernant les violences des supporters à l’égard des joueurs. Long de 28 pages, le dossier s’appuie sur des entretiens avec plusieurs footballeurs, accompagné d’une enquête menée auprès de 41 syndicats nationaux de joueurs. 88% de ces syndicats jugent ainsi que les violences émanant des supporters conduisent à de mauvaises prestations sur le terrain, et 84% d’entre eux considèrent que ces mêmes violences nuisent à la santé mentale des footballeurs.

Pour y remédier, 98% des joueurs interrogés seraient favorables à un développement de technologies dissuasives, notamment les logiciels de reconnaissance faciale en tribune. Alexander Bielefeld, directeur des relations stratégiques à la FIFPro, a posé la teneur générale du discours : « Nous ne pouvons pas continuer à tolérer une culture dans laquelle les footballeurs, dans leur environnement de travail, sont victimes d’agressions incontrôlées et normalisées. »

📊⚽ Three in every four national player unions say workplace safety is a growing concern for professional footballers in their country, a new #FIFPRO report finds.

— FIFPRO (@FIFPRO) January 11, 2024