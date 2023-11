Les Ultramarines mettent fin à leur grève

Le Sud va se remettre à chanter.

En grève depuis la réception d’Annecy (3-1, le 11 novembre), les Ultramarines annoncent en sortir. Motivée par la situation des Girondins de Bordeaux (treizièmes de Ligue 2), cette grève visait en grande partie le directeur sportif, Admar Lopes, coupable selon le groupe de supporters de « porter un costume de directeur sportif bien trop grand pour lui ».

Depuis l’arrivée sur le banc d’Albert Riera, Bordeaux a pris 7 points en 5 matchs et a commencé à remonter la pente. Cette évolution additionnée à un rendez-vous entre joueurs et supporters a convaincu ces derniers de mettre fin à leur grève : « Ils (les joueurs) ont partagé leur motivation et leur détermination à surmonter cette période difficile. (…) Nous avons décidé de renouer avec notre soutien inconditionnel dès samedi contre Troyes. »

Le match contre Troyes sera aussi témoin du retour d’Alou Diarra à Bordeaux, cette fois en tant que coach intérimaire de l’ESTAC.

