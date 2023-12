Girondins : Les Ultramarines demandent le départ du directeur sportif

Il y en Admar de Lopes.

Après une réunion de crise avec la direction bordelaise ce vendredi matin, les Ultramarines – principal groupe de supporters des Girondins – ont demandé, une fois de plus, la démission de leur directeur sportif. Ils avaient déjà reproché à Admar Lopes de « porter un costume de directeur sportif bien trop grand pour lui » au mois de novembre. Cette fois-ci, le groupe ultra n’a pas pris de pincettes, et a simplement déclaré que « AL (Admar Lopes), par son comportement inadmissible ce matin, n’a plus rien à faire au club. Et ce, au plus vite ».

Nous les avons sentis touchés mais à l’écoute. Le coach satisfait du discours & de l’aide apportée. En revanche, AL par son comportement inadmissible ce matin n’a plus rien à faire au club. Et ce, au plus vite. Place maintenant à la mission qui nous attend. Dès demain. — Ultramarines 1987 (@ub87officiel) December 15, 2023

Venus discuter avec la direction de la situation tendue du club, les Ultramarines auraient été gratifié d’un « Je ne vous respecte pas » de la part du Portugais selon Florian Brunet, le leader du groupe. Une position idéale pour apaiser les tensions, alors que les Girondins pointent au 17e rang de Ligue 2 (avec 18 points engrangés en 17 rencontres) et accueillent ce samedi Saint-Étienne, qui reste sur cinq défaites consécutives en championnat.

Admar nous a dit « Je ne vous respecte pas ». Fin du bal…. — Brunet Florian #NousLesGirondins (@FlorianBrunet78) December 15, 2023

