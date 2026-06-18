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Les supporters de Brest rendent hommage à Éric Roy

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Les supporters de Brest rendent hommage à Éric Roy

L’hommage à King Eric. Après avoir appris le décès d’Éric Roy, ce mercredi soir, les supporters de Brest ont publié quelques mots pour rendre hommage au coach historique du club : « Il serait impossible de résumer en quelques lignes l’exceptionnelle aventure que le King Eric nous a permis de vivre. Brest dans les sommets du foot français, puis Brest en épopée européenne. Avec toujours ces valeurs qui nous sont chères, notre club a brillé et nos chants ont résonné jusqu’à Prague ou Barcelone. »

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Un rendez-vous pour honorer sa mémoire, ce jeudi à 19 h

Les Ultras Brestois 1990 ont également voulu saluer le dévouement durant son passage de trois ans en Bretagne, avec les supporters : « Toujours volontaire pour aider les Ultras Brestois, Éric Roy a répondu présent à tous nos appels, notamment dans le cadre de l’UB90 Challenge caritatif. Un chant, puis un tifo, on se devait de lui rendre la pareille et de lui témoigner l’amour du peuple brestois à son égard. »

Le club de supporters organise, ce jeudi soir à 19 h, un rassemblement pour saluer sa mémoire devant le stade Francis-Le Blé.

Éric Roy est mort, vive The King

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