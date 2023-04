Les sanctions de la commission de discipline de la LFP sont tombées

Il faut passer à la caisse.

Comme chaque mercredi, la commission de discipline de la LFP a donné son verdict sur les sanctions à attribuer après les matchs du week-end dernier. Et le grand gagnant se nomme Mohamed Youssouf (AC Ajaccio), suspendu trois matchs, à la suite de son expulsion face à Clermont (1-2). Laurent Abergel (FC Lorient), Anthony Rouault (Toulouse FC) et Youssouf Fofana (AS Monaco) – également exclus – écopent quant à eux d’un match.

Pour le reste, Bradley Barcola (Olympique lyonnais), Jens Cajuste (Stade de Reims), Mikkel Desler (Toulouse FC), Pierre Lees-Melou (Stade brestois 29), Azor Matusiwa (Stade de Reims) et Clément Vidal (AC Ajaccio) sont suspendus un match, en raison d’ un troisième carton jaune reçu en 10 rencontres. À noter qu’Abdel Bouhazama, désormais ex-entraîneur d’Angers, a été suspendu pour un mois par le comité. Le mardi 7 mars dernier, l’ancien directeur du centre de formation avait dérapé lors de sa causerie d’avant-match contre le MHSC : « Ce n’est pas méchant, on a tous déjà touché des filles », avait-il déclaré au sujet des accusations contre son joueur, Ilyes Chetti.

🟥 Les décisions de la Commission de Discipline de la LFP de ce mercredi sont connues !https://t.co/IdF143e9M0 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 5, 2023

Rendez-vous dans dix jours pour un nouvel épisode…

Pourquoi les supporters visiteurs ratent les fins de match à Ajaccio ?