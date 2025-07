Les Parisiens sur un nuage après leur succès face au Real

Un rêve éveillé.

Encore impressionnants face au Real Madrid (4-0), les Parisiens sont en finale de la Coupe du monde des clubs et savourent sans modération leur pleine réussite actuelle. Au micro de DAZN à l’issue de la rencontre, Luis Enrique ne cachait pas sa joie après une nouvelle démonstration : « C’était mon objectif en tant qu’entraîneur d’avoir une équipe qui donne du plaisir, que nos joueurs profitent, c’est une grande saison et un grand moment pour nous. »

Élu homme du match, Fabián Ruiz avait encore des étoiles dans les yeux. « Je ne pouvais pas imaginer mieux, bravo à toute l’équipe qui m’a donné la force de mettre ces deux buts. On sait que c’est dur contre le Real. C’était dur, il faisait chaud, on est très contents », a-t-il ainsi confié, avant que Luis Enrique ne vienne lui rendre son trophée d’homme du match dans un fou rire collectif.

Lui aussi devant les micros du diffuseur, Achraf Hakimi sirotait sa boisson autant qu’il a siroté les Madrilènes pendant 90 minutes : « On mérite la victoire, on a fait un effort incroyable. L’adversaire a des grands joueurs, on a fait un travail magnifique. »

