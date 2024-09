Les noms des joueurs de l’OM ne seront pas floqués sur le maillot anniversaire contre Nice

Pour le bonheur des puristes.

Pour ses 125 ans, l’OM marque le coup. Ce samedi, les joueurs phocéens porteront face à Nice un maillot spécial au format polo, tout blanc et vintage sur lequel ne ressort que l’écusson. Seul le gardien Geronimo Rulli arborera lui une tunique noire. Une manière de « représenter la prestance de l’époque sur les terrains et faire un rappel aux chemises de sport des années 1899 », indique le club sur son site.

Les maillots floqués de 1 à 11

Et, pour être le plus en phase possible avec l’époque, les noms des joueurs de seront pas floqués à l’arrière des maillots olympiens. Mieux, les tuniques ne seront floquées que du 1 jusqu’au 11 pour les titulaires, comme cela se fait encore en Coupe de France, jusqu’aux huitièmes de finale. Même règle sur la boutique où il ne sera pas possible, par exemple, de floquer un « Moumbagna 14 ».

Pas pour déplaire à Daniel Riolo.

Roberto De Zerbi avoue avoir changé d'avis sur Geoffrey Kondogbia