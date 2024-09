Les joueurs marseillais accueillis en triomphe à l’aéroport

Olympique de Merveille.

Vainqueur de l’Olympico au bout du bout du temps additionnel et presque contre toute attente après l’expulsion précoce de Leonardo Balerdi dès la cinquième minute de jeu, l’OM a eu droit à un triomphe pour son retour à la maison. Non, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas gagné le championnat, (on verra ça en mai), mais les images de leur retour à l’aéroport de Marignane ont peut-être offert un petit avant-goût à ceux qui rêvent d’une immense fête au printemps.

Des fumis au milieu de la nuit

Il est un peu plus de 2h30 du matin dans la nuit de dimanche à lundi et une petite centaine de supporters marseillais sont là. Interdits de déplacement au Groupama Stadium, ils ont tout de même pu acclamer leurs héros revenus d’un match dingue qui fera un sacré coup de pub à notre Ligue 1, avec des fumigènes rouges et des chants. C’est Neal Maupay qui avait programmé le rendez-vous après le match : « Ils doivent être en train de célébrer et on a hâte de les voir tout à l’heure à l’aéroport. » Il ne s’attendait certainement pas à voir un mini kop Nord sur le tarmac.

Nos olympiens ont été accueillis chaleureusement par les supporters à leur arrivée à l’aéroport de Marignane.🔥 [📽️@Amine_000 ] pic.twitter.com/PMKyjMSgsS — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 23, 2024

Le huis clos à venir pour Marignane…

Roberto De Zerbi ne veut pas parler de titre