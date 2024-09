Le gros spot publicitaire de la LFP pour redorer l’image de la Ligue 1

Kidnapper des supporters de foot, la LFP sait faire.

Pour dissocier l’image de notre bonne vieille Ligue 1 à celle de la Farmers League, la LFP a mis en ligne ce jeudi un spot de 2 minutes 30 est apparu sur les réseaux sociaux, titré « We will show you » (On va vous montrer). On y voit un Britannique sorti tout droit de Trainspotting, dénigrer le football français, se retrouver enlevé par des supporters français qui l’emmènent découvrir ce qui font les richesses de notre championnat. De Lille à Lyon, il est transporté dans les stades avant de se retrouver dans un avion surplombant Monaco et piloté par… Thierry Henry. L’ancien coach du Rocher lui glisse un petit « C’est ta première fois à Monaco ? » avant de voir l’anglais se faire parachuter juste au dessus du stade Louis-II.

We Will Show You – Football à la Française 🇫🇷⚽️ pic.twitter.com/2JgGgLduBT — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) September 19, 2024

Ce projet, c’est Vincent Labrune, le président réélu de la LFP, qui en est aux manettes. « Cela fait plus de deux ans que l’on travaille dessus autour de trois piliers forts : l’image, l’expérience et la culture, a traduit le director lors de la présentation en avant-première du projet face aux journalistes, dans des propos relayés par L’Équipe. Nous avons fait le choix de jouer sur nos différences parce que notre pays est différent, notre culture est différente, nos valeurs aussi. Nous avons donc décidé d’axer ce film sur l’un de nos points forts de notre pays et de notre football qui est la diversité, comme moteur de quelque chose qu’on veut être une excellence à la française. Pour considérer que le football français est une référence. »

Le but est aussi de donner un nouveau souffle au football français, qui sera caractérisé par la mise en place de nouveaux trophées et récompenses individuelles, d’une nouvelle identité sonore mais aussi de nouveaux ambassadeurs qui ne seront plus uniquement d’anciens joueurs, mais aussi des artistes. « Peut-être qu’on n’aura pas les meilleurs joueurs en Ligue 1 mais on peut devenir la Ligue la plus cool à suivre », insiste Jérôme Dumois, en charge de la transformation de la marque de la ligue.

Vous savez désormais dans quoi passe votre abonnement DAZN.

