Les Girondins toujours sans accord pour rejouer au Matmut Atlantique

Dure, dure, la vie en National 2.

Toujours privés de victoire depuis le début de leur saison, les Girondins en sont tout autant du Matmut Atlantique. Alors qu’ils s’apprêtent à recevoir Bourges ce samedi, la partie se disputera au stade Sainte-Germaine, au Bouscat. Pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre le club, la métropole, et SBA, l’exploitant, pour un retour des Girondins dans leur enceinte habituelle. Ce vendredi, SBA a transmis un communiqué dans lequel il dévoile ses conditions, relayées par Sud Ouest, pour une possibilité d’accord entre toutes les parties : « un loyer à zéro pour toute la saison », « des frais techniques facturés au FCGB réduits au plus juste après négociation avec nos prestataires et variables en fonction de la jauge du match (compris entre 45 000 et 51 000 euros par match + fluides et remises en état, pour une jauge de 12 000 à 18 000 personnes) », « des garanties de paiement pour SBA » (à qui le club doit encore régler 100 000 euros) et « la priorité accordée à SBA en cas de conflit de programmation avec des événements grand public du type concert ou manifestations sportives ».

Les frais de la discorde

« Il est exclu que SBA supporte une partie de ces coûts, l’entreprise n’ayant pas vocation à subventionner le FCGB. Le club doit aussi considérer qu’il ne peut percevoir les recettes de billetterie d’un grand stade, sans faire face aux coûts d’activation associés. […] Y compris dans les périodes économiquement difficiles, SBA a toujours honoré la totalité de ses engagements financiers vis-à-vis de ses partenaires. Nous appelons le FCGB, seul responsable de sa situation sportive, sécuritaire et économique, à faire de même », a ensuite fait savoir l’exploitant, alors que les frais techniques seraient un point de discorde important avec le club et la métropole.

En attendant, les Girondins devront évoluer à huis clos ce week-end, en raison de tensions entre les deux principaux groupes de supporters, les Ultramarines et les North Gate.

