Les clubs de Premier League battent des records en commissions d'agents versées

Les clubs anglais sont riches. Très riches. Trop riches.

Selon The Times, les écuries de Premier League ont dépense 318 millions de livres sterling (361 millions d’euros) rien qu’en commissions d’agents sur les deux derniers mercatos, ce qui serait du jamais vu dans ce domaine. Avec 58,5 millions d’euros dépensés (dont plus de 43 pour le seul transfert d’Erling Haaland), Manchester City est le champion en la matière, suivi de Chelsea (49 briques) et Liverpool (38). Avec « seulement » 4,9 millions d’euros crachés, Nottingham Forest est le meilleur élève de ce classement.

Qui sait, cet argent est peut-être ensuite reversé à des associations charitables ? LOL

