Les Bleus disent non au harcèlement scolaire

Une initiative qui peut faire un peu bouger les choses.

L’équipe de France a publié ce jeudi matin une vidéo de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre le harcèlement scolaire, axe majeur du travail entamé par Gabriel Attal depuis sa nomination au poste de ministre de l’Éducation nationale en juillet dernier. Dans cette vidéo, l’ensemble des Bleus ainsi que Didier Deschamps et son adjoint Guy Stéphan apparaissent pour faire passer le message. Dès le début, c’est Kylian Mbappé qui s’exprime en ces termes : « Normalement, quand tu vas à l’école, t’y vas avec plaisir. » Oui, normalement…

Les Bleus insistent bien sur le fait que ressentir une forme de mal-être à l’école n’est absolument pas normal, et surtout encouragent les enfants qui sont victimes de harcèlement à en parler, arguant avec justesse qu’il « ne faut pas en avoir honte », et qu’en parler « n’aggravera pas le problème, et que ça peut même le régler ».

L’équipe de France s’engage pour la lutte contre le harcèlement scolaire.#NonAuHarcèlement pic.twitter.com/TdwgoGInh9 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 16, 2023

Jusqu’à mercredi, les élèves du CE2 jusqu’à la terminale devaient répondre à un questionnaire anonyme de l’Éducation nationale afin de déterminer l’ampleur du problème du harcèlement scolaire ainsi que sa teneur. Les derniers chiffres faisaient état de 800 000 à 1 million de victimes de harcèlement chaque année… en 2011.

Les victimes de harcèlement, au-delà d’en parler autour d’elles, peuvent aussi contacter le 3018.

