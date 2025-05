Les Bleuets démarrent l’Euro U17 de la meilleure des manières contre l’Allemagne

C’est ce qu’on appelle une entrée réussie.

Les Bleuets ont nettement dominé l’Allemagne ce lundi soir, pour leur premier match de l’Euro U17 (3-0). Il n’aura même fallu qu’une poignée de secondes aux protégés de Lionel Rouxel pour inscrire leur premier but dans le tournoi, par l’intermédiaire du Toulousain Ilyas Azizi. Une dizaine de minutes plus tard, le Stéphanois Djylian N’Guessan (huit apparitions cette saison en Ligue 1) s’occupait de doubler la mise, avant que l’Allemagne ne perde tout espoir de revenir avec l’expulsion de son milieu Mussa Kaba à la demi-heure de jeu. Le dernier but tricolore est venu des pieds du Troyen Christ Batola pour clore la marque.

En dominant l'Allemagne 🇩🇪 (3-0), les U17 tricolores ont signé des débuts prometteurs dans l'Euro 2025 ce lundi 💪 🔜 Prochain adversaire, le Portugal 🇵🇹, jeudi ! pic.twitter.com/CYktU4eUUZ — FFF (@FFF) May 19, 2025

L’équipe de France a désormais rendez-vous avec le Portugal jeudi soir, puis l’Albanie, pays hôte, dimanche. Deux équipes qui se sont déjà affrontées, pour un large succès 4-0 des Lusitaniens, actuels leaders de ce groupe A.

Sacré programme.

L’équipe de France U17 éliminée de l’Euro par les Pays-Bas