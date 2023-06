L’erreur de la Deutsche Bank qui a félicité Francfort pour avoir remporté la coupe

Bien tenté, mais non.

La finale de la Coupe DFB en Allemagne opposait le RB Leipzig, victorieux, à l’Eintracht Francfort ce samedi (2-0). Bravo aux vainqueurs, triste nouvelle pour le perdant, mais pas pour la Deutsche Bank. Le sponsor du Deutsche Bank Park à Francfort a publié un message pour féliciter son équipe d’avoir remporté la finale : « Vous êtes nos héros de la Coupe ! Folie ! L’Eintracht Francfort est le vainqueur de la Coupe en 2023 et Francfort est à nouveau à l’envers. Nos plus chaleureuses félicitations. »

L’enseigne a directement contacté Bild et a présenté ses excuses, même si l’événement, plus maladroit que mauvais, a été pris avec humour. « Le souhait était plus à l’origine de l’idée ici. Un pépin technique a conduit à ce faux post. Nous nous en excusons. Et bien sûr, nous félicitons le RB Leipzig d’avoir remporté la coupe ! »

Le CM a sûrement fait un rêve prémonitoire.

