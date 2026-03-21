Les Bleues poursuivent leur route vers l’Euro

Reçues trois sur trois. L’équipe de France féminine de futsal continue de rêver à une qualification pour l’Euro 2027. Après la Lettonie (9-0) et l’Irlande du Nord (12-0), les Bleues sont venues à bout de la Slovénie, pays hôte, ce samedi (5-1). De quoi valider la première place de leur groupe C dans ces qualifications, et un ticket pour le Tour Élite, en octobre prochain. Elles y défieront l’Espagne, l’Italie et une nouvelle fois la Slovénie pour espérer rallier le tournoi.

Un joli défi, puisque l’Espagne est triple tenante du titre tandis que l’Italie occupe la cinquième place mondiale à l’heure actuelle. « On a envie d’en découdre et de montrer notre valeur. À nous de prouver que l’équipe de France de futsal a un bel avenir », confiait récemment la capitaine Alexandra Atamaniuk dans les colonnes de L’Équipe.

Cocorico !