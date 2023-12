L’entraîneur d’Angers endeuillé par la disparition de son épouse

L’Angers SCO a annoncé ce dimanche une terrible nouvelle : la femme d’Alexandre Dujeux, le coach du fringant leader de Ligue 2, s’est éteinte subitement. « Angers SCO a appris avec une profonde tristesse et émotion le décès de Claire Dujeux, épouse de notre coach Alexandre Dujeux », s’est brièvement exprimé le club sur ses réseaux sociaux. D’autres clubs de l’antichambre, à commencer par Saint-Étienne et Caen, ont fait part de leur émotion et de leur soutien dans cette épreuve. Claire Dujeux était mère de deux enfants.

So Foot présente ses plus sincères condoléances à Alexandre Dujeux, à ses enfants et à ses proches.

