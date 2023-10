Lens : Mendy plutôt que Diouf face à Arsenal

La passe de deux.

Déjà titularisé sur la pelouse de Séville, Nampalys Mendy l’est à nouveau ce mardi soir pour défier Arsenal. Après avoir profité de la blessure d’Andy Diouf lors de la première journée, l’ancien Monégasque relègue cette fois le transfuge de Bâle, pourtant apte, sur le banc. Il formera l’attelage du milieu de terrain avec Salis Abdul Samed.

#RCLARS, c’est dans une heure ! 🔥 Voici 𝐥𝐞𝐬 1⃣1⃣ 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 alignés par Franck Haise pour affronter @Arsenal en @ChampionsLeague ! 👊 ➡️ Seul changement par rapport à la J1 de #UCL : Adrien Thomasson entre dans le onze.#FierDEtreLensois pic.twitter.com/GsO8aoSx2L — Racing Club de Lens (@RCLens) October 3, 2023

Plus globalement, Franck Haise a choisi de faire à nouveau confiance aux titulaires qui avaient ramené un bon point d’Andalousie, à une seule exception près. Angelo Fulgini, pourtant buteur face aux Sévillans, prendra place sur le banc, pendant qu’Adrien Thomasson grimpe dans le onze de départ des Sang et Or.

Reste à voir si le résultat donnera raison au technicien du RCL.

