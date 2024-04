Lens a porté plainte contre une employée après des vols au centre d’entraînement

Prise la main dans le sac de sport.

Le RC Lens a déposé fin mars une plainte contre une de ses employées, accusée d’avoir dérobé des objets personnels des joueurs et des équipements du club. Celle-ci travaille en tant qu’agent d’entretien à la Gaillette, le centre d’entraînement des Sang et Or. Selon les informations d’Actu.fr, la femme de 52 ans a dérobé toute une série d’objets, tels que des maillots du club, des shorts, des gants de gardien, des crampons, une montre de luxe, etc.

La quinquagénaire a reconnu les faits auprès du club. Son mari a également été interpellé, lui qui se serait chargé de revendre les objets volés sur Internet via Vinted ou encore Leboncoin. Selon une source policière, les différents objets dérobés auraient rapporté près de 10 000 euros au couple. Les conjoints ont été convoqués par procès-verbal au tribunal judiciaire de Béthune et ont été placés sous contrôle judiciaire.

En voilà deux qui méritent de se faire chicoter.

