L’employée qui assigne Neymar en justice témoigne de son calvaire

Les ennuis continuent pour Neymar.

Assigné en justice par une ancienne employée de maison, Neymar va vite devoir se défendre. En effet, cette dernière s’est exprimée auprès du média brésilien Record et les lourdes accusations auxquelles il fait face ne vont pas être arrangées par ce premier témoignage, à visage couvert. Alors qu’elle lui réclame 368 000 euros, cette Brésilienne de 35 ans a fait part de conditions de travail très particulières, sans même parler de celles de son licenciement alors qu’elle était enceinte. « Sa secrétaire m’a appelée et m’a dit : « Voici votre salaire, vous n’avez plus besoin de venir travailler ici, réglez ce qu’il se passe dans votre vie privée », a-t-elle raconté. Ils m’ont dit d’aller chercher mon argent auprès de l’agent de sécurité à l’entrée principale. Je me suis retrouvée sans aucun soutien. On m’a même coupé l’électricité pendant une semaine. »

Arrivée chez Neymar via une amie, elle enchaînait les tâches ménagères toute la journée, ou devait colmater les besoins des occupants de la maison. « J’étais chargé de faire le ménage, de faire le lit, tout ce qui concerne le nettoyage de la maison. À leur demande, pendant que la maison tournait, je devais aider ceux qui en avaient besoin, a indiqué la plaignante. J’ai fait les ongles de la mère de son fils. Une fois, je nettoyais le gymnase et on m’a demandé de m’arrêter pour faire les ongles de Bruna (Biancardi, la mère de son dernier enfant, NDLR). » Employée de janvier 2021 à octobre 2022, elle raconte n’avoir jamais rechigné à la tâche, acceptant de travailler nuit et jour, y compris les weekends, sans jamais n’avoir rien touché pour cela. « Je m’efforçais de travailler, car être une mère célibataire de quatre enfants, ce n’est vraiment pas facile. Le week-end, je travaillais toute la nuit. Comme je devais rentrer tôt le lendemain matin, je dormais sur place, a-t-elle même confié, alors que Record a modifié sa voix. Mais je n’ai jamais reçu de prime de nuit. J’ai fait mes heures comme ils me l’ont demandé. »

En grande difficulté sportive, l’ancien virtuose du Barça ou du PSG risque très gros, alors qu’il encourt potentiellement jusqu’à trois ans de prison en France.

