Leeds et Leicester se télescopent

Leeds 1-1 Leicester

Buts : Sinisterra (20e) pour les Peacocks // Vardy (80e) pour les Foxes

Dans un duel électrique, entre deux formations tout juste au-dessus de la ligne de flottaison en Premier League, Leeds (16e) et Leicester (17e) ont partagé les points (1-1), et restent à portée de fusil d’Everton et de Nottingham.

Dans un premier temps, Youri Tielemans voit son but sur une frappe des 20 mètres annulé pour un hors-jeu sur le corner antérieur (8e). James Maddison n’en croit lui pas ses yeux lorsque sa tentative en bout de course fuit les cages d’Illan Meslier (18e). Pourtant, c’est bien Luis Sinisterra qui libère Elland Road, avant de se blesser. Trouvé par Jack Harrison au second poteau, après que ce dernier a repiqué intérieur depuis la droite, le Colombien se démarque et place sa tête hors de portée de Daniel Iversen (1-0, 20e).

En seconde période, les Foxes – qui auront eu la possession – manquent de frémir sur un enroulé d’Harvey Barnes, à l’angle des six mètres (57e). Meslier s’emploie même à deux reprises devant Kelechi Iheanacho, d’abord du torse à bout portant (73e), puis en fermant l’angle sur une percée du Nigérian entre deux défenseurs (75e). L’entrée de Jamie Vardy est finalement le point de bascule. À la conclusion d’un contre supersonique, qui voit les adducteurs d’Iheanacho lâcher, et James Maddison subtilement le décaler sur la gauche de la surface, la légende du LCFC se joue de Meslier (1-1, 80e). Peu après, Vardy est signalé hors jeu sur une nouvelle contre-attaque qui avait fait mouche (84e). Leeds aura aussi ses balles de match, mais Iversen se dépatouille pour repousser la tête de Marc Roca, avant que Patrick Bamford, seul au monde à la retombée d’un corner, ne dévisse totalement (90e).

Statu quo aux abords de la zone rouge.

Leeds (4-2-3-1) : Meslier – Ayling, Koch, Cooper, Firpo – McKennie, Roca – Harrison, Rodrigo (Aaronson, 68e), Sinisterra (Summerville, 32e) – Bamford. Entraîneur : Javi Gracia.

Leicester (4-2-3-1) : Iversen – Castagne, Faes, Söyüncü, Kristiansen – Tielemans, B. Soumaré – Tetê (Vardy, 70e), Maddison, Barnes (Daka, 70e) – Iheanacho (Praet, 82e). Entraîneur : Dean Smith.

Les autres résultats :

Aston Villa 1-0 Fulham

But : Mings (21e) pour les Villans

Wolverhampton 2-0 Crystal Palace

Buts : Andersen CSC (3e) et Neves (90e+3 SP) pour les Wolves

