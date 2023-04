Pronostic Leeds Leicester : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Leeds fait une bonne opération face à Leicester

Cet affrontement entre Leeds et Leicester met aux prises deux formations luttant pour le maintien. Actuellement, Peacoks et Foxes sont 16e et 17e avec une fine avance sur le 1er relégable, Everton. Sauvé in extremis l’an passé lors de la dernière journée, Leeds doit de nouveau lutter pour conserver sa place en PL. L’Espagnol Javi Gracia, arrivé cet hiver, a du pain sur la planche puisque ses hommes restent sur 3 revers consécutifs avec deux déculottées à Elland Road face à Crystal Palace (1-5) et Liverpool (1-6), pour une courte défaite le week-end dernier sur la pelouse de Fulham (2-1). Ce revers fragilise le club du North Yorkshire qui a une belle opportunité ce mardi face à un adversaire direct. Marqué par ses deux dernières défaites à domicile, Leeds va vouloir se racheter face à ses incroyables supporters. Pour parvenir à ses fins, les Peacocks comptent sur le réveil des Rodrigo (11 buts), Summerville (4 buts), Bamford, Sinisterra ou Gnonto.

En 2016, Leicester avait connu les joies du titre en Premier League sous les ordres de Claudio Ranieri. Depuis cet incroyable succès, les Foxes sont toujours parvenus à jouer l’Europe ou à se maintenir assez tranquillement. Cette saison, les partenaires de Vardy souffrent et ont été calés dans la zone de relégation pendant de longues semaines. Le week-end dernier, les Foxes ont réalisé une très bonne opération en dominant Wolverhampton (2-1). Lors de cette rencontre, Leicester a été mené mais est parvenu à faire son retard grâce à Iheanacho et Castagne. Ce succès est venu mettre fin à une terrible série de 9 journées sans la moindre victoire au cours desquelles les Foxes se sont inclinés à 8 reprises pour un nul. Pour obtenir le maintien, Leicester a misé sur Dean Smith jusqu’à la fin de la saison. L’ancien coach d’Aston Villa déplore des absences importantes puisque les Barnes ou Justin sont indisponibles. Dans un Elland Road bouillant, Leeds devrait accrocher un succès précieux face à Leicester qui a perdu 4 de ses 5 derniers déplacements de Premier League (pour 1 nul).

