Le tirage au sort complet des barrages de Ligue Europa Conférence

La meilleure des compétitions européennes continue aussi.

Alors que tout le monde a les yeux rivés sur les futures affiches de Ligue des champions ou la suite de la campagne de Ligue Europa des clubs français, la Ligue Europa Conférence a aussi eu droit à son tirage au sort ce lundi. Quelques grosses écuries sont toujours engagées en C4 et peuvent espérer aller décrocher un trophée européen cette saison. De belles affiches ont quand même été tirées pour ces barrages de Ligue Europa Conférence, avec notamment un Union saint-gilloise-Eintracht Francfort et une rencontre entre le Betis Séville et le Dinamo Zagreb.

Les autres affiches des barrages de Ligue Europa Conférence

Sturm Graz – Slovan Bratislava

Servette Genève – Ludogorets

Olympiakos – Ferencvaros

Ajax Amsterdam – FK Bodø/Glimt

Molde FK – Legia Varsovie

Maccabi Haïfa – La Gantoise

Les rencontres allers-retours se dérouleront les 15 et 22 février prochains. Et les joueurs lillois, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, seront sûrement devant leur télé, à surveiller leurs potentiels futurs adversaires.

