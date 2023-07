Le syndicat des joueuses australiennes dévoile un plan pour lutter contre le harcèlement

Action, réaction.

La Coupe du monde féminine devra encore attendre dix petits jours avant son coup d’envoi en Australie. Pendant ce temps, la FIFA autorise le port de brassards pour soutenir des causes sociales, des arbres sont plantés et des sélections ont porté haut les couleurs des symboles iraniens. Ce lundi, c’est le syndicat des joueuses australiennes qui a décidé de mettre en place un plan pour protéger les joueuses d’harcèlement et d’abus de la part des fédérations et entraîneurs. Ce projet porté par Footballeurs professionnels d’Australie (PFA) vient faire suite à la recherche menée par le même organe en 2022 auprès de joueuses, permettant de comprendre les manières de prévenir et lutter contre ces abus.

De fait, en travaillant efficacement avec les clubs et les ligues, l’objectif est le suivant : « Mieux outiller la PFA pour remplir sa mission d’accompagnement des joueurs et de construction du jeu tout en influençant l’environnement dans lequel évoluent les joueurs. Grâce à ce projet, nous visons à créer un véritable changement et à faire en sorte que le sport ne cherche plus à protéger ses propres intérêts et sa réputation pour se concentrer sur ceux qui sont le plus touchés par les échecs – les joueurs et les survivants » a déclaré Beau Busch, co-directeur général de la PFA.

Ce plan d’encadrement devrait être mis en route dès 2024.

Openda, Up and down