Le Red Star organise une chasse au trésor aux Puces de Saint-Ouen

C’est le Red Star qui régale !

Le Red Star lance l’opération “Billets à chiner” à partir du 20 mai pour permettre à quelques chanceux d’assister à l’ultime match de la saison. Aux Marchés aux Puces de Saint-Ouen, 28 places sont à trouver dans quatorze objets dissimulés chez « différents exposants des célèbres marchés ». Chaque objet permet d’avoir deux places pour assister au dernier match de la saison au Stade Bauer.

« Le Red Star FC est un acteur majeur et iconique de la ville de Saint-Ouen. L’association du marché aux Puces est ravie d’avoir pu s’associer au club à l’étoile rouge pour cette opération créative et originale », a réagi le Medhy Allaouchiche, président de l’association du Marché aux Puces. Il espère que cette opération va permettre « relation forte et durables » entre les deux acteurs. Le président du club audonien a ajouté « c’est une manière différente de proposer des billets avec cette chasse au trésor ludique, pour une rencontre qui suscite une très forte demande ». Actuel 4ème du classement de National, le Red Star affrontera le Stade Briochin le 26 mai au Stade Bauer.

Et le ticket d’or pour la montée en L2, il est où ?

