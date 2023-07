Le propriétaire de Tottenham poursuivi en justice

Le coup de pression à Harry Kane ne pouvait pas rester impuni.

Joe Lewis, le milliardaire propriétaire de Tottenham, a été inculpé de délit d’initié aux Etats-Unis, a annoncé le procureur du district sud de New-York dans une vidéo publiée sur Twitter. Âgé de 86 ans, il est accusé d’avoir « orchestré un stratagème », de fraude boursière entre 2013 et 2021. « Pendant des années, Joe Lewis a abusé de son accès aux conseils d’administration des entreprises et a fourni à plusieurs reprises des informations privilégiées à ses partenaires, à ses assistants personnels, à ses pilotes privés et à ses amis », avance le procureur chargé de l’affaire, Damian Williams.

L’objectif pour Lewis était de fournir le plus d’informations possibles à son entourage, concernant les sociétés dans lesquelles il était investisseur. Ces derniers achetaient alors des actions en bourse sur ces mêmes sociétés, pour ensuite gagner plusieurs millions de dollars. « Grâce à Lewis, ces paris étaient assurés d’être gagnants », conclut le procureur Williams.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Joseph Lewis pic.twitter.com/9rGTTYVx6h — US Attorney SDNY (@SDNYnews) July 25, 2023

Il aurait pu utiliser son pouvoir pour que Tottenham remporte quelques titres, au moins.

Tottenham met la pression sur Kane