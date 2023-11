Un début d’espoir pour les supporters grenat ?

Sans victoire depuis mi-septembre en championnat, le FC Metz est en grande galère sur le plan offensif, malgré un joli match nul accroché à Lyon ce dimanche. Pour le moment, les recrues estivales sur le front de l’attaque ne font pas l’unanimité, et les deux meilleurs buteurs actuels du club sont Ablie Jallow et Cheick Sabaly avec seulement deux petits pions. De quoi les placer à égalité avec un certain Georges Mikautadze, pourtant parti à la fin du mercato d’été, qui avait eu le temps d’en planter deux avant de s’en aller à l’Ajax.

Cette semaine, le nom du Géorgien a commencé à fleurir à nouveau sur les réseaux sociaux, où une rumeur a enflé : celle d’un retour de l’attaquant au FC Metz, alors que le joueur ne parvient pas du tout à s’imposer (165 petites minutes de jeu seulement, et aucun but). Dans les coursives du Groupama Stadium, Bernard Serin, le président messin a été interrogé à ce sujet. Réponse, au micro de France Bleu Lorraine : « Georges Mikautadze s’ennuie un peu à l’Ajax, on tend l’oreille pour savoir ce que son club veut faire avec lui… S’ils ont l’intention de le prêter, on l’accueillerait bien volontiers. Mais c’est loin d’être fait. »

Ce n’était donc peut-être pas un adieu en août dernier, mais plutôt un « à bientôt ».

