Le premier match de l’histoire du championnat canadien de football féminin s’est joué devant 14 000 personnes

Comme quoi on peut avoir un titre international, mais pas de championnat.

Le premier match de l’histoire du championnat canadien féminin de football entre Vancouver et Calgary s’est joué mercredi soir devant 14 000 personnes. L’ensemble des supporters présents ont ainsi pu assister à la victoire du Rise FC face au Wild FC grâce à un penalty transformé par Quinn (1-0, 22e). Il s’agit de la première ligue professionnelle de football féminin au Canada.

QUINN WITH THE FIRST EVER NSL GOAL! pic.twitter.com/BS5gx84JF7 — SHE scores bangers (@SHEscoresbanger) April 17, 2025

Un championnat longtemps désiré

Si un championnat semi-professionnel existait déjà au Canada depuis 2022, les équipes canadiennes ont longtemps manqué de visibilité puisqu’aucune franchise n’était présente en NWSL, l’homologue féminin de la MLS. La création de ce championnat a longuement été un serpent de mer pour le football canadien, et c’est sous l’égide de Christine Sinclair et Diana Matheson, légendes des Canucks, mais aujourd’hui retraitées, qu’a été lancé ce projet en décembre 2022. En avril 2025, six franchises ont rejoint la NSL (Calgary, Toronto, Vancouver, Halifax, Montréal, Ottawa). Le championnat s’achèvera à l’automne prochain.

Succès populaire.

Ligue des champions : le triomphe des bonnes idées