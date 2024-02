Le match que vous n'avez pas regardé : AS Pompier-ASC Douanes

Les pompiers condamnés par la douane.

Remballez les Fiorentina-Lazio et Gérone-Rayo, la rencontre qu’il ne fallait pas louper ce lundi était un match de première division mauritanienne. Effectivement, en Mauritanie, pompiers et douaniers avaient rendez-vous pour en découdre en championnat et le moins que l’on puisse dire, c’est que les soldats du feu ont été mis à l’amende par le leader de Super D1. L’ASC Douanes a en effet passé cinq buts à l’AS Pompier (5-1), lanterne rouge, qui n’avait pas de quoi éteindre les flammes dans sa propre surface.

Il faut rappeler que si l’on retrouve dans plusieurs championnats africains certains clubs portant le nom de corporations – comme à Djibouti ou au Burkina Faso – c’est parce qu’ils sont plusieurs à avoir conservé leur blase d’origine. En Mauritanie, par exemple, on peut trouver l’équipe Air Mauritanie (compagnie aérienne), l’ASC Sonader Ksar (fournisseur d’électricité) ou encore l’équipe de l’armée et de la garde nationale… jusqu’à celle de la douane. À l’époque du lancement des championnats dans les années 1980-1990, seuls les fonctionnaires ou les employés de ces entreprises prenaient part aux rencontres, puis cette barrière a logiquement disparu au fil du temps.

Dire que Kylian Mbappé aurait pu être l’illustre attaquant de l’US Banque de France.