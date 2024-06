Le masque de Kyks contre les Pays-Bas n'est pas bleu-blanc-rouge

Le nouvel accessoire que l’on va s’arracher à la boutique de la FFF.

Remplaçant face aux Pays-Bas ce vendredi soir à Leipzig, à cause de sa fracture du nez subie contre l’Autriche lundi, Kylian Mbappé pourrait tout de même entrer en jeu face aux Oranje. Et si c’est le cas, il portera quelque chose sur le museau. Bleu-blanc-rouge lors de l’entraînement de jeudi, le masque du Kyks sera finalement noir, contre la troupe de Ronald Koeman. On l’a appris avec un cliché qu’a dévoilé le néo-Madrilène en story Instagram, un peu plus d’une heure avant le match. Et pour cause : « L’équipement médical porté sur le terrain de jeu doit être de couleur unie et ne doit présenter aucune identification de l’équipe ni du fabricant », précise le règlement de l’UEFA. Un tout petit drapeau tricolore, ainsi que l’inscription « France », figurent tout de même sur l’objet.

On n’aura donc pas le droit au masque violet.

