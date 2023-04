Le jour où Kylian Mbappé a arrêté le football

Dans le livre "Nos 200 dates", So Foot revient sur les 200 dates qui racontent le foot qu'on aime. 201 dates, pour être exact : en effet, en bonus, on a imaginé le jubilé d'adieu au football de Kylian Mbappé, dans un peu plus de 10 ans, le 26 juin 2033...

« Merci pour tout. Je vous aime… Essayons toujours de rendre ce monde meilleur. »

Seul dans le rond central, Kylian Mbappé, ému et souriant, salue au micro la foule du Parc des Princes sous les flashs et les suppliques (« Kyky, t’en va pas ! ») avant d’entamer un tour d’honneur. Son fils T’Challa, 6 ans, court à ses côtés. C’est fini… À 35 ans, « Kyky » a décidé de raccrocher alors qu’il avait encore deux ou trois belles saisons devant lui.

Ce soir encore, face au World All-Star (Bellingham, Musiala, Pedri), il a inscrit un doublé (3-2) avec l’AS Bondy, le club de sa ville qu’il a contribué avec ses codirigeants, son ami Victor Wembanyama et Vincent Labrune, à faire accéder à la L1. Mais Kylian a préféré suivre le conseil de Pelé : « Il faut partir quand le public veut qu’on reste, pas quand il veut qu’on s’en aille. » Et puis il a tout gagné, battu tant de records depuis son fabuleux triplé 2024, la Ligue des Champions avec le PSG, en plus de l’Euro et de la médaille d’or aux JO avec l’équipe de France. Il a remporté lors de cette année magique le premier de ses quatre Ballons d’or avant d’aller triompher au Real Madrid (2025-2031, 4 C1 et 3 nouveaux Ballons d’or) puis au New York City FC (2031-2033). Avec les Bleus, et malgré sa grave blessure à la Coupe du monde 2026, il a décroché l’Euro 2028 (9 buts, comme Platini) et le Mondial 2030 (11 buts) en dynamitant les défenses adverses avec son frère Ethan !

Résidant à New York, d’où il gère sa société KM10 (des participations dans Marvel Studios, Nike et Universal Music) et sa Fondation TAS (Together As One), notre ambassadeur de l’Unicef intégrera l’année prochaine le Comex de l’UEFA…

