Le gouvernement veut diminuer les interdictions de déplacement pour les supporters

Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, et Amélie Oudéa-Castéra, en charge des Sports, ont adressé un courrier aux préfets à propos de la « sécurisation des matchs de football », selon les informations de RMC Sport. Les membres du gouvernement ont déjà les Jeux olympiques et leur organisation en ligne de mire. Pour préparer un tel événement, quoi de mieux que de s’entraîner tout au long de l’année lors des déplacements de supporters ?

Voulant mieux encadrer ces cortèges et parcages, ils souhaitent voir diminuer les arrêtés préfectoraux d’interdiction de déplacement ou de périmètre. « Les mesures de police administrative devront être particulièrement justifiées, […] le seul enjeu sportif de la rencontre ne suffit pas à démontrer un risque de trouble à l’ordre public », est-il indiqué dans la lettre. Malgré une telle demande, des arrêtés verront encore toujours le jour, mais ceux-ci devront être communiqués plus tôt. « Une parution parfois tardive des arrêtés préfectoraux freine la préparation efficace des rencontres et des dispositifs de sécurité », annoncent les ministres.

« Liberté pour les ultras », scandé à la place Beauvau maintenant ?

Saviola : « Un derby de Séville est bien plus chaud qu'un Barça-Real »