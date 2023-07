Le fils de Stéphane Paille lance une cagnotte pour sauver Sochaux

Tel père, tel fils.

Sochaux vit une véritable crise interne et s’est vu rétrogradé administrativement en N1 par la DNCG. Malheureusement, l’histoire n’est pas encore finie, et le club franc-comtois pourrait connaître la N3 si les aides financières apportées par le propriétaire Nenking ne sont pas suffisantes aux yeux de l’instance. C’est pourquoi Jérémy Paille, le fils de l’ancienne gloire du FCSM Stéphane Paille, a décidé d’ouvrir une cagnotte pour éviter une sombre fin à son club de cœur.

Dans un post sur les réseaux sociaux, Jérémy s’adresse à feu son père : « Je me souviens de toutes les histoires que tu me racontais sur Sochaux. Ton arrivée dans les préfabriqués de l’avenue Chabaud, La victoire en coupe Gambardella, tes sélections avec les espoirs et les A, la fameuse finale de Coupe de France face à Metz, ton élection de joueur de l’année, tes débuts en tant qu’entraîneur… J’étais enfant et si admiratif. Je sais que tu n’aurais pas laissé faire, que tu donnerais tout pour que le club reste debout. Ton amour pour ce maillot, tu me l’as transmis et je veux que cela perdure encore et encore. » Seulement 20 heures après la mise en ligne de la cagnotte, 2020 euros ont été récoltés.

Il devrait appeler Mbappé pour la visibilité.

Pour qu'Annecy reste en Ligue 2, Sochaux ne doit pas descendre en N3