Le discours de Mbappé lors de l’anniversaire d’un groupe de supporters du PSG

Le président du peuple.

Ce dimanche, alors que le PSG reçoit l’OL au Parc des Princes, un des groupes de supporters historiques du club de la capitale, la K-Soce Team, soufflera sa quinzième bougie. À la veille des célébrations prévues dans les travées de l’antre parisienne, les membres du groupe ont organisé une petite fête et ont invité Kylian Mbappé, qui a répondu favorablement. Le nouveau capitaine de l’équipe de France s’est donc déplacé et s’est fendu d’un petit discours. « Je parle au nom de tous les joueurs, de tout le club, pour vous témoigner l’importance que vous avez pour nous. On ne peut pas toujours le manifester, malheureusement », a-t-il commencé, muni d’un mégaphone.

« On aimerait faire plus, on peut faire plus, on peut toujours faire plus, a-t-il poursuivi. Ce n’est pas nous avec vous, c’est nous tous ensemble. Je sais que cette année n’a pas été la meilleure des années. On n’a pas répondu aux attentes du club, aux vôtres. On va continuer tous ensemble pour bien finir la saison, gagner le championnat ». Très probablement titulaire face à Lyon, « Kyk’s » aurait été accompagné d’Achraf Hakimi ou encore de Gianluigi Donnarumma.

Le vrai capitaine du PSG ?

