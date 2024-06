Le défenseur des Pays-Bas Nathan Aké est passionné de piano

Il joue du piano Aké.

Comme Tchouaméni et Camavinga, le défenseur de Manchester City Nathan Aké est un passionné de piano. Avant d’affronter la France à l’Euro, le Néerlandais a disserté sur sa passion au journal L’Équipe. « C’est un instrument agréable pour jouer seul, dit le joueur de Manchester City, qui a débuté pendant le confinement. J’ai commencé à m’entraîner, sans penser que j’allais apprendre par moi-même. Puis c’est devenu une véritable obsession. Je jouais tous les jours. Voir et ressentir les progrès que je réalisais me motivait encore plus », raconte-t-il, avant de commencer une analogie : « La récompense, au piano, c’est de s’entraîner tous les jours et, tout à coup, tu y arrives. Tu es capable de jouer un morceau de musique, qui te donne satisfaction. C’est pareil avec le football. Tu t’entraînes tout le temps, tu travailles dur, et tu parviens à atteindre un bon niveau. […] Y jouer est bon pour la santé mentale et le moral.»

Comme à City : un jeu de 88 touches.

