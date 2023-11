Le club de Bromley va recruter un joueur Football Manager pour l’aider monter en D4

Mais où vont-ils chercher tout ça ?

Le club de Bromley, qui évolue actuellement en cinquième division du football anglais, est à la recherche d’un nouveau tacticien pour intégrer son staff. Auprès du Daily Mail, l’entraîneur Andy Woodman explique que son équipe est à la recherche d’un assistant dédié à la performance, et ce nouveau membre du staff devra forcément être un joueur de Football Manager.

Actuel quatrième de son championnat, Bromley cherche des solutions pour aller accrocher la promotion en quatrième division, qui serait une première en 131 ans d’existence pour le club. L’entraîneur anglais insiste bien sur le fait qu’il ne s’agit en aucun cas d’un « effet d’annonce » et que le club espère bien tirer profit de ce recrutement. Pour candidater, il suffit de remporter un championnat dans le jeu et d’envoyer une vidéo dans laquelle on explique pourquoi on est le candidat idéal. L’heureux élu aura cinq mois pour aider le club à être promu.

Il y a bien un des frères Still qui a un peu de temps libre, non ?

