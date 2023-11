Le CIES a tranché : le meilleur finisseur de la planète est…

Un classement qui va servir aux emplettes de certains clubs l’été prochain.

Dans sa 441e lettre hebdomadaire, l’observatoire du football du CIES dévoile le nom des meilleurs finisseurs au monde sur cette première partie d’exercice 2023-2024, et ce en étudiant 65 ligues différentes. Le calcul se fait en multipliant le nombre de buts inscrits en championnat toutes les 90 minutes par le pourcentage de tirs marqués, ce qui donne à la fin un indice de finition allant de 0 à 1. Le résultat est ajusté en fonction du niveau sportif des matchs joués, et seuls les joueurs qui ont joué plus de 720 minutes en championnat avec le même club ont été étudiés pour ce classement.

Dans le top 10, on retrouve des grands noms du football actuel comme Kylian Mbappé (10e, 0.289), Erling Haaland (7e, 0.314), qui pointe derrière Olivier Giroud (6e, 0.325) ou Jude Bellingham (3e, 0.361). Le podium est complété par l’attaquant de Feyenoord Santiago Giménez (2e, 0.361) et Harry Kane, qui s’éclate en Allemagne et écrase toute la concurrence (1er, 0.533). Dans le détail, l’Anglais a marqué 37% des tirs qu’il a tenté depuis le début de la saison, et son ratio de buts/90 mins disputées est de 1,57. Ils sont plusieurs à avoir un meilleur taux de conversion, mais le plus élevé est celui de Nicolas Madsen, milieu de terrain danois du KVC Westerlo, qui convertit 56% de ses tirs en but.

Comme l’a dit Thierry Henry, ça fait : frappe, but, frappe, but.

La couverture du foot en Angleterre, le modèle à suivre ?