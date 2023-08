Le boulet de canon de Clarence Seedorf dans un match de charité

47 ans et toutes ses dents.

À l’occasion du match de charité Game4Ukraine organisé ce samedi soir à Stamford Bridge, de nombreuses légendes du foot se sont réunies afin de récolter des fonds en faveur de l’Ukraine. D’un côté, l’équipe bleue était menée par Andriy Shevchenko, où figuraient également Dida, Gianfranco Zola, Fabio Cannavaro, Samuel Eto’o, Clarence Seedorf… De l’autre, l’équipe jaune avait pour capitaine Oleksandr Zinchenko, et pour l’épauler : Jens Lehmann, Robert Pirès, Gerard Piqué, Mark Noble ou encore Jack Wilshere. C’est finalement Seedorf qui a volé la vedette en raflant le trophée d’homme du match et surtout en envoyant un pétard dans la lucarne de Jens Lehmann, qui n’a rien pu faire. Pour les plus nostalgiques, admirez cela.

WHAT A GOAL BY CLARENCE SEEDORF! 🙌 Rolling back the years ✨ 🇺🇦 #Game4Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/SyZT07jQQA — Sky Sports Football (@SkyFootball) August 5, 2023

La rencontre s’est finalement conclue sur un match nul 2-2, où les deux équipes ont été considérées comme gagnantes.

