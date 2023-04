Laurent Blanc et Igor Tudor s’envoient des fleurs par conférence de presse interposée

Les Z’amours.

Depuis une certaine demi-finale de Coupe du monde en 1998 ou des chocs entre la Juventus et l’Inter, Igor Tudor et Laurent Blanc se sont échangés quelques beignes. Avant de se retrouver pour le second Olympico de la saison, ce dimanche à 21 heures, pour la 32e journée de Ligue 1. Le Président a ouvert le bal en conférence de presse, ce vendredi : « Ce qui est sûr, c’est qu’il n’entraîne pas comme il jouait lui ». Le coach lyonnais continue : « Tudor, il était un peu plus rugueux ! Mais c’est un très bon entraîneur, il demande une vraie implication, des dépassements de fonction… C’est beau ». Alors que l’OM a gagné (1-0) le premier acte grâce à un coup de casque de Samuel Gigot, le 6 novembre dernier, le technicien français donne son avis sur le jeu pratiqué par les Marseillais cette saison : « L’équipe se déforme constamment, c’est plaisant et beau à voir jouer, athlétiquement c’est très fort. Leur jeu est total, il demande beaucoup d’implication ».

À 313 kilomètres de distance, lors de la conférence de presse, du côté de la Commanderie, toujours ce vendredi, le Croate remercie Lolo White pour son hommage : « C’est un homme de foot, un homme de valeurs. Je le connais depuis la Coupe du monde 98 en France quand je jouais avec la Croatie et puis durant sa carrière en Italie et sa carrière de coach. C’est une personne qui fait du bien au foot. Il a des valeurs qui me plaisent ».

« Et ma touillette, tu l’aimes ma touillette ? »

Pronostic Lyon OM : Analyse, cotes et prono de l'Olympico !