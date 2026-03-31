Ce samedi, la rencontre pour le maintien en National 3 entre le Gallia Lucciana et l’AC Seyssinet a été totalement gâchée. Nathiau Loba, joueur de Seyssinet, a été pris pour cible par un supporter, l’insultant de « Kirikou » à plusieurs reprises.

Sur une vidéo diffusée en masse sur les réseaux sociaux, on peut entendre des insultes racistes descendre des tribunes : « Oh Kirikou va toucher la main », « Laisse-le Kirikou ! » Si le joueur de 25 ans tente de ne pas réagir, des applaudissements ainsi que des rires sont sortis de la tribune corse.

Match de National 3, le club de Seyssinet à côté de Grenoble, se déplaçait ce samedi à Gallia Lucciana un club corse !! Un joueur du club de Seyssinet a subi du racisme, sous les yeux de l’arbitre et du délégué de match, qui n’ont pas réagit et on laissé faire. Quelle honte de… pic.twitter.com/EFeqIJlPgX — oumse-dia (@oumsedia69) March 29, 2026

Le club attend une réaction de la FFF

Les deux clubs ont déjà condamné fermement ces insultes sur leurs réseaux sociaux respectifs. « Ces faits survenus sont graves, inacceptables et contraires aux valeurs du football », déclare l’AC Seyssinet, quand le Gallia Lucciana « tient à apporter son soutien au joueur du Seyssinet AC qui a été victime de propos imbéciles venus des tribunes ».

Ce mardi dans les colonnes du Dauphiné Libéré, le président de l’AC Seyssinet Olivier Guimet donne des nouvelles de son joueur : « J’ai beaucoup échangé avec lui d’abord pour lui apporter tout le soutien du club. Il a fallu être prévenant. Il s’est plaint sur le moment, il a été marqué. »

Pour l’heure, la victime n’envisage pas de porter plainte contre le club, puisqu’il s’agit de l’acte d’une seule personne, mais le club d’Isère attend des initiatives de la part de la Fédération.

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