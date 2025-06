L’actionnaire minoritaire de Lorient et propriétaire de Bournemouth s’offre un nouveau club

La petite famille des multipropriétés s’agrandit.

C’est Lorient qui va être content. Investisseur minoritaire du club breton, William P. Foley II, propriétaire également de Bournemouth, vient d’acquérir le club portugais de Moreirense. « Black Knight Football Club, société dirigée par William P. Foley II, a acquis une participation majoritaire au sein du capital de Moreirense », a indiqué le club de Bournemouth dans un communiqué.

Une destination « attractive » pour les joueurs sud-américains

La société dirigée par Bill Foley en est à son cinquième investissement au sein d’un club après l’Auckland FC et le club écossais du Hibernian FC. « En investissant dans le développement des joueurs et des infrastructures, nous espérons élever le club et faire grandir le football portugais », a enchaîné le club anglais.

La saison dernière, Moreirense avait fini à la dixième place du championnat portugais. « Le Portugal est une destination attractive pour les meilleurs joueurs sud-américains, car il offre du temps aux joueurs pour s’adapter aux compétitions européennes », peut-on lire à la fin du communiqué.

