« La violence ne résout rien », Mbappé et les Bleus appellent à l’apaisement

Trois jours après la mort du jeune Nahel, abattu par un policier à Nanterre, l’atmosphère est toujours plus tendue dans le pays. Dans ce contexte, les joueurs de l’équipe de France ont décidé de publier ce vendredi soir un communiqué dans lequel ils appellent à l’apaisement. Quelques minutes après Benjamin Pavard, qui a rapidement supprimé sa story sur Instagram, c’est le capitaine Kylian Mbappé qui a partagé ces quelques lignes. « Nous ne pouvons pas rester insensibles aux circonstances dans lesquelles ce décès inacceptable a eu lieu », rappelle d’abord le communiqué.

« Depuis ce tragique évènement, nous assistons à l’expression d’une colère populaire dont nous comprenons le fond, mais dont nous ne pouvons cautionner la forme, assurent les Bleus. Issus pour beaucoup d’entre nous des quartiers populaires, ce sentiment de douleur et de tristesse, nous les partageons également. Mais cette souffrance s’ajoute à celle d’assister impuissants à un véritable processus d’autodestruction. La violence ne résout rien, encore moins lorsqu’elle se retourne inéductablement (sic) et inlassablement contre ceux qui l’expriment, leurs familles, leurs proches et leurs voisins ». Dans une déclaration envoyée aux rédactions, Didier Deschamps a indiqué qu’il soutenait la démarche de ses joueurs : « Je salue leur initiative, à laquelle mon staff et moi nous associons ».

Mbappé, Tchouameni, Koundé ou encore Maignan avaient déjà pris la parole quelques heures après le décès de l’adolescent.

