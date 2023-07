La Suède balaie l’Italie et file en huitièmes

Suède 5-0 Italie

Buts : Ilestedt (39e et 50e), Rolfö (44e), Blackstenius (45e+1) et Blomqvist (90e+6)

Comment dit-on manita en italien ?

Décevantes face à l’Afrique du Sud, les Suédoises n’ont fait qu’une bouchée de l’Italie ce samedi pour leur deuxième match dans cette Coupe du monde (5-0). Une démonstration offensive qui permet aux Scandinaves de prendre le large dans ce groupe G et de composter leur billet pour les huitièmes.

Décomplexées par leur succès face à l’Argentine, les Azzurre tentent de bousculer les Blågult dès les premières minutes. Un pari presque payant tant les Suédoises balbutient leur football. Seul problème, Chiara Beccari et sa bande ne parviennent pas à en profiter, pire, elles voient les joueuses de Peter Gerhardsson progressivement rentrer dans cette rencontre. Un réveil brutal et fatal aux Italiennes qui explosent en à peine cinq minutes. Sur corner pour commencer, Amanda Ilestedt (1-0, 39e) puis Fridolina Rolfö (2-0, 44e) profitent de deux sorties ratées de Francesca Durante pour expédier le ballon au fond des filets italiens. Juste avant la pause, Stina Blackstenius plie même définitivement l’affaire en contre (3-0, 45e+1).

Plutôt qu’un sursaut des Azzurre, ce sont à nouveau les Suédoises qui accélèrent au retour des vestiaires. Sur un nouveau coup de pied de coin, Ilestedt s’offre un doublé et enfonce un peu plus les Italiennes (4-0, 50e). Désormais assurées de repartir du Sky Stadium avec trois points, les Blågult lèvent le pied et se contentent de gérer la suite de cette deuxième mi-temps. Une baisse de rythme dont essaie de profiter les joueuses de Milena Bertolini qui cherchent à sauver l’honneur. En vain, puisque Rebecka Blomqvist se permet même de faire gonfler encore un peu plus la note en toute fin de match (5-0, 90e+6), validant ainsi la deuxième victoire des Scandinaves qui s’assurent, au passage, une place en huitièmes.

À grand coup d’Ilestedt.

Suède (4-2-3-1) : Musovic – Andersson, Eriksson, Ilestedt, Björn – Rubensson (Seger, 75e), Angeldahl – Rytting Kaneryd (Jakobsson, 75e), Asllani (Janogy, 62e), Rolfö (Schough, 62e)- Blackstenius (Blomqvist, 89e). Sélectionneur : Peter Gerhardsson.

Italie (4-2-3-1) : Durante – Boattin, Salvai, Linari, Di Giuglielmo (Lenzini, 59e) – Dragoni (Greggi, 59e), Giugliano – Bonansea (Serturini, 59e), Caruso (Cernoia, 71e), Cantore – Beccari (Giacinti, 75e). Sélectionneuse : Milena Bertolini.

