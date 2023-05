La SNCF veut proposer des trajets spéciaux pour les clubs de Ligue 1

Le train en direction de Marseille-Saint-Charles entre en gare..

Après avoir été offensive en taclant le PSG sur ses trajets en vols privés et l’affaire du char à voile, voyant Christophe Galtier et Kylian Mbappé sois-entendre leur réticence à se déplacer en train pour les voyages professionnels, la SNCF rectifie le tir. Ce vendredi, l’opérateur a ainsi organisé une réunion avec plusieurs présidents de clubs français (Lorient, Lille ou Lyon) et de rugby pour présenter des offres spéciales comme le précise RTL. « Nos offres vont de la réservation de quelques places dans un train, à des voitures réservées avec un service particulier et de la sécurité, jusqu’à un train complet que nous pouvons privatiser pour un club » , souligne Alain Krakovitch, patron de TGV Intercités.

Une offre de privatisation de TGV avec des contraintes. La sécurité est en effet le problème majeur que la SNCF devra prendre en compte. Autre souci, et non des moindres, le retour des équipes après les matchs. Les rencontres se terminant aux alentours de minuit, le transporteur privilégie ses horaires pour faire des travaux sur ses lignes. La SNCF a toujours une solution : proposer des trajets « au cas par cas » et ainsi les anticiper.

Les grèves, les retards… Les joueurs vont se régaler l’année prochaine.

L'OM braque le Milan et monte sur le toit de l'Europe